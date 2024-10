Nati Jota presumió el regalo que le hizo Damián Betular por su cumpleaños

Nati Jota nació el 26 de mayo de 1994 y este año cumplió 30. Es de Tauro y las personas nacidas en este signo del zodíaco son son generosas y siempre aportan a sus relaciones, tanto de pareja como de amistad, una gran estabilidad. Tienen los pies en La Tierra y suelen ser estables y confiables.

Nati Jota en OLGA

Son personas que cultivan la paciencia y creen en el paso a paso de los procesos. Trabajan duro por sus objetivos, pero esto no significa que trabajen de más. Sin prisa pero sin pausa. La certeza les da paz y la incertidumbre los amenaza.

Los nacidos bajo el signo de Tauro son tercos. Si no le ven sentido a hacer algo, simplemente no lo hacen. Tanto en el trabajo como en la vida personal, si hay una tarea que no les atrae o no les da la gana salir y relacionarse con la gente, no cambiarán de opinión. Una vez que toman una decisión, es muy difícil que otros lo hagan cambiar de opinión.

Según el signo del zodíaco, Nati Jota no tiene miedo de mostrar su amor públicamente. El lenguaje amoroso de los Tauro consiste en tener mucho contacto físico y afecto con tu pareja. No les da vergüenza tomarse de la mano o besarse en público.

En el quinto mes del año, Nati celebró a lo grande su día y recibió varias visitas en su trabajo. También, sus compañeros de OLGA le dieron presentes. Ahora, cuatro meses después, en Instagram, ella presumió el regalo que le hizo Damián Betular. Frente al espejo y en bata, señaló: "Betu me regaló por mi cumple unos masajes y algo de los chacras. Me tomé mi tiempo para organizarlo. Adivinen, sí. Fui hoy y vencía hoy. Así vivo".