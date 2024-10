Los trucos caseros para que tus plantas estallen en flores

Nada más hermoso que tener un jardín lleno de flores. Es un espectáculo de la naturaleza para todos los sentidos. Sin embargo, a veces cuesta que florezcan las plantas con esplendor. A lo mejor es momento de tomar cartas en el asunto y poner manos a la obra.

Una de las razones por las que las plantas a veces no florecen es porque no tienen la luz suficiente. Todas las especies necesitan luz natural para vivir y así realizar la fotosíntesis. Si bien pueden sobrevivir sin luminosidad, tendrán estrés vegetativo y no darán flores. Necesitan al menos seis horas diarias de sol.

También es necesario eliminar las flores dañadas o las que están empezando a marchitarse. De esa manera la planta no tendrá que repartir con ellas los nutrientes pudiendo así generar flores bellas y sanas. En algunas ocasiones es importante también sacar los tallos laterales a medida que van brotando.

Los cuidados a tener en cuenta. Fuente: Shutterstock.

Otro truco importante para mantener las flores en las plantas es tener un buen abono porque eso le aporta nutrientes. La mejor manera es usarlo antes de la floración y se suspende cuando la planta deja de producir flores. Es importante que el fertilizante sea rico en fósforo y potasio.

Por último, se puede hacer un mulching o acolchado. Esto en el jardín es una técnica que consiste en cubrir todo el terreno alrededor del tallo de la planta con material como corteza de pino o paja. De esa manera se brinda mayor protección a la superficie. Además, ayuda a mantener la humedad en el terreno, especialmente en los meses de verano.