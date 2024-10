Esto debes hacer si tu perro no quiere comer su alimento

Cuando adoptas un nuevo perro, probablemente, notarás que sus ansias por comer alimento son enormes. No sólo se comen la ración que les das, sino también desean más. En esta etapa, la mascota podría comer todo el día. Con el paso de los meses, puede pasar que el perro ya no desee su alimento y se ponga caprichoso al intentar comer siempre comida de personas.

Este hábito suele ser común cuando el perro recibe sobras de comida o le damos algunos alimentos que preparamos para nosotros. También puede pasar que la razón sea un poco más grave y que la mascota sufra estrés, aburrimiento o incluso una enfermedad. Si ves alguno de estos síntomas, es necesario acudir a un veterinario.

Es importante que observes el comportamiento de tu perro para conocer las razones de su falta de apetito. Foto: Shutterstock

En el caso que creas que tu perro no come su alimento sólo por capricho, cambiar el comportamiento requiere de algunas prácticas. En primer lugar, lo más importante es que le enseñes a tu perro que no existen otras opciones de comida, si no come la suya no obtendrá la nuestra.

Para esto, coloca su alimento en su comedero, si no lo come dentro de los 30 minutos posteriores, retíralo. A la hora de la siguiente ración de comida, haz lo mismo. Cuando te encuentras en este proceso, es importante que no le convides de tus sobras, así el perro entiende cómo debe comportarse.

Si cambias el alimento de tu perro, debes hacerlo de forma gradual, mezclando el nuevo con el anterior. Foto: Shutterstock

Este truco es muy efectivo y tu perro comenzará a pedirte comida o premios extra pasado un día. No te preocupes que no estás matando a tu mascota de hambre, si este fuera el caso, tu perro comería su alimento. No te rindas y continúa con esta práctica. Igualmente, debes tener en cuenta que también, en muchos casos, es necesario cambiar la marca del alimento para aportar variedad a la dieta del animal.