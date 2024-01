Lo estabas haciendo mal: así se coloca una bolsa en el tacho de basura

Mantener un hogar ordenado y libre de elementos innecesarios no solo contribuye a un entorno más limpio y organizado, sino que también desencadena impactos positivos en el medio ambiente. Deshacerse de la suciedad y los artículos no utilizados no solo libera espacio, sino que también puede ser parte de un esfuerzo más grande para abordar el cambio climático y la gestión de residuos.

La separación adecuada de los residuos es una forma eficaz de contribuir a la lucha contra el calentamiento global. Clasificar los desechos en diferentes contenedores para reciclaje, compostaje o desecho regular es crucial para reducir la cantidad de basura que termina en vertederos o incineradoras. Esto ayuda a conservar los recursos naturales y reduce la contaminación ambiental, promoviendo la sostenibilidad.

Recientemente, un truco de TikTok reveló una forma innovadora de colocar la bolsa de basura en el tacho para optimizar el espacio y evitar que se derrame. Colocar la bolsa en posición diagonal dentro del tacho y doblar los bordes sobre los lados exteriores del contenedor ayuda a mantenerla en su lugar y facilita el cambio cuando la bolsa está llena.

Mira el video de la forma correcta de poner una bolsa en el tacho

Este simple truco, revelado por el usuario de Tik Tok Joel Editions, no solo hace más eficiente el manejo de la basura, sino que también minimiza el desperdicio de bolsas al evitar roturas o desbordes.

Esta técnica, combinada con una mentalidad de reducir, reutilizar y reciclar, refuerza la importancia de cuidar nuestro entorno. Pequeños cambios en la rutina diaria, como desechar responsablemente los residuos y mantener un hogar ordenado, pueden tener un impacto significativo en la preservación del medio ambiente.