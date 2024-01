Karol G reaparece en las redes a modo veraniego: bikini y mucha playa

Karol G tuvo su regreso triunfal en las redes, tras varios días sin publicar nada ni comunicarse con sus fanáticos. Con una seguidilla de historias, con más de veinte fotos y videos, Carolina Giraldo Navarro presumió cómo fuero sus primeros días del 2024, año que prueba estar disfrutando al máximo.

Acompañada de su familia, amigos y más seres queridos, la “bichota” recibió el año nuevo en su ciudad natal, al lado del mar. Es por lo que, en cada postal, Karol retrata a personas importantes de su vida como su mamá, su papá y sus sobrinas.

Sin embargo, fueron aquellas fotos en las que la cantante de 32 años presume su silueta tomando sol, las que llamaron mucho más la atención de sus millones de seguidores en Instagram. En esas imágenes, Karol luce un bikini naranja mientras se sienta en una reposera, cautivando a todos con su singular belleza.

Karol G disfruta del verano en familia. Foto: Instagram @karolg

Luego, la intérprete de “Amargura” escribió sobre una foto suya en el estudio: “En realidad, estas son las actuales, las de mi primera semana del año. Pero les tenía todo eso guardado y un poquito más que no me cabe aquí. ¡Por un 2024 lleno de salud, amor, familia, bendiciones y mucha música!”.

Como si fuera poco, este martes 9 de enero, el productor musical Daniel Echavarría Oviedo, más conocido como Ovy On The Drums, cumplió 33 años. En el marco de esta fecha especial, Karol, quien ha trabajado con él a lo largo de gran parte de su carrera, le dedicó el siguiente mensaje: “11 años y aquí seguimos! La fórmula no cambia, no falla; solo mejora. Y la lealtad se hace más fuerte con el tiempo. Me siento super orgullosa de ti, y agradecida con Dios y con la vida porque estás en la mía. Deseo que se cumpla en tu vida todo lo que alguna vez creíste imposible, como todo lo que nos pasa cada día. ¡Feliz cumpleaños Onde! ¡Que seas muy feliz!”.