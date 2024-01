Graciela Alfano demuestra que la edad no pasa para ella y deslumbra con una microbikini

Graciela Alfano no tiene nada que envidiarle a las nuevas generaciones. La modelo y actriz se mantiene vigente, en todos los sentidos, a sus 71 años. No sólo demuestra que su talento es algo innato y que lo lleva con ella a donde vaya, si no que también mantiene su figura perfecta a pesar del paso de los años.

Con más de un millón de seguidores en Instagram, Alfano publicó un video donde se la ve maravillosa luciendo una microbikini verde. Las imágenes acompañadas de una canción de Maria Becerra enloqueció a sus fans que rápidamente volvieron el video viral gracias a los casi 50 mil me gusta.

Graciela Alfano completó su look con el pelo suelto y gafas de sol. Fuente: @iconoalfano

La actriz icono de la pantalla chica, lució un traje de baño de dos piezas. La parte de arriba contaba con un corpiño de forma triangulas con breteles finos y abajo, una bombacha cavada que que anuda en los laterales. Tendencia que vemos en todas las modelos que se animan a lucir esta nueva moda.

Graciela Alfano acompañó la publicación con la leyenda "Cómo una Sirena que recupera sus piernas para subir la escalera y vivir la vida de una Mujer. Será leyenda o será realidad? Imaginen mientras sonríen. Los quiero y los bendigo" se puede leer, mientras sus seguidores contestaron: "Usted ya es una leyenda con cuerpo de mujer", "Lo siento Moria, Susana, Pampita, Nicol pero ella es la más linda de la Argentina".

Alfano disfruta de sus vacaciones en un yate de lujo. Fuente: @iconoalfano

Según ha declarado en otras ocasiones, su figura perfecta la mantiene a base de ejercicios y de meditación. Esto último, según dijo, hace que se vea más joven al tomar conciencia en no gastar energías en cosas que no valen la pena. Pues la ayuda a ver la vida de otra manera y buscar la felicidad.