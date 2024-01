El truco definitivo para hacer abono casero con hojas secas

El cuidado de un jardín conlleva una serie de responsabilidades que van más allá de la simple plantación de flores y arbustos. De hecho, requiere un enfoque integral que abarca desde el riego y la poda hasta el control de plagas y la fertilización del suelo. Si bien estas responsabilidades demandan tiempo, dedicación y conocimiento, existen algunos trucos que nos facilitan la vida y hoy te compartimos uno que te puede servir para fertilizar.

Uno de los aspectos fundamentales del cuidado del jardín es el riego adecuado de las plantas. Asegurar que cada especie reciba la cantidad necesaria de agua es esencial para su crecimiento y desarrollo saludable. Además, la poda del césped y las plantas es otra tarea importante en la jardinería, así como también el hecho de usar insecticidas para proteger las plantas de plagas que podrían dañar su salud. Adicionalmente, la fertilización del suelo se convierte en un aspecto crucial para mantener la salud de la vegetación.

Hoy en día, se utiliza mucho el abono orgánico para mejorar el suelo o para recuperarlo de un modo natural, ya que proporciona los nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. A continuación, te enseñamos el paso a paso para hacer un fertilizante natural con un ingrediente que seguramente puedes encontrar en casa: hojas secas.

Las hojas secas son el ingrediente estrella de este abono orgánico. Imagen de archivo.

Recoge un montón generoso de hojas secas, lo ideal es que provengan de diversos árboles o arbustos, menos de pino o eucalipto. Las hojas de pino contienen sustancias que aumentan el nivel de acidez del suelo por lo que aceleran el proceso de compostaje. Por otro lado, las hojas de eucalipto tienen eucaliptol, un aceite que no deja crecer nada a su alrededor.

Busca un compostador y si no tienes consigue un contenedor o un cajón de madera. Colócalo en una zona del jardín o la terraza, donde haya sombra. Luego, añade capas de los diferentes residuos orgánicos, restos de césped, hojas secas, tallos, flores secas e incluso puedes agregar restos de café o cáscaras de huevo. Evita incluir aceite, grasa y menos algo que sea de origen animal. Alterna dos capas de residuos verdes y húmedos con una capa de restos secos y marrones.

El compost tiene que quedar de color marrón oscuro y con olor a tierra de bosque. Imagen de Freepik.

Recuerda que es importante que no aplastes las capas, pues sino reduces el oxígeno que hay entre ellas. Una vez a la semana remuévelas con una pala, así no se apelmazan los residuos. Se necesitan entre 6 y 12 meses para obtener el compost casero, tiene que convertirse en una especie de tierra marrón oscura, fría al tacto, pero no mojada.