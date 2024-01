El jugado look de Sol Pérez que marca tendencia esta temporada

No hay día en el cual Sol Pérez no esté posicionada entre las tendencias nacionales. ¿Y cómo no iba a ser así? La exchica del clima vive causando furor con cada look que elige para llevar a las emisiones de “Gran Hermano”, reality show en el cual actualmente trabaja como panelista.

Hay días que la “sobri de Pérez” elige atuendos más elegantes y casuales, como otras oportunidades en las que se las juega a más no poder, probando que se ve como una diosa sin importar qué lleve puesto.

Esto mismo ocurrió este viernes, cuando la influencer de 30 años se fue por el lado del full denim, una tendencia que se hizo popular a comienzos de los 2000 y que, poco a poco, se vuelve a poner en valor.

Mira el video de Sol Pérez con un look denim

“Hoy Full Denim. ¿Qué piensan de este look?”, escribió Sol Pérez en su cuenta oficial de Instagram, donde, enseguida, le llegaron comentarios como los siguientes: “CINE DESDE CASA”; “Pero mujer, así te tires una cortina encima, te va a quedar bien, creo que no existe ropa que no puedas lucirla”; “Ehhhh, todo te va a quedar bien?”; “Ameeeee las trenzas”; “SIEMPRE BOMBA, ESTABA MIRANDO EL PROGRAMA JUNTO A MI AMIGA Y ME DIJO AMÉ EL LOOK, ESTÁS MUY LINDA”.

Sol está pronta a recibirse se abogada. Foto: Instagram @lasobrideperez

Pero marcar tendencia no es lo único que hace Sol Pérez. La chica fitness está pronta a terminar sus estudios en Abogacía, por lo que constantemente comparte fotos suyas en el proceso de preparación para rendir su último final universitario.