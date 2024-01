Saliendo del agua, Danna Paola luce si silueta en paños menores

Danna Paola, la talentosa actriz y cantante mexicana, ha dejado una huella significativa en la industria del entretenimiento desde su niñez hasta su etapa juvenil. Comenzó su carrera artística desde muy joven y ha evolucionado exitosamente en la actuación y la música.

Entre sus papeles televisivos más destacados en la infancia se encuentra su participación en la exitosa telenovela "María Belén" y en la serie "Amy, la niña de la mochila azul". Estos proyectos la catapultaron a la fama, mostrando su talento actoral desde temprana edad.

A lo largo de su trayectoria, Danna Paola ha interpretado papeles desafiantes en series como "Atrévete a soñar", donde destacó por su versatilidad y carisma, consolidándose como una de las figuras jóvenes más reconocidas en el mundo de la actuación en México.

Danna presume su silueta con un bikini negro. Foto: Instagram / @dannapaola

Su incursión en la música fue un paso natural en su carrera. Danna Paola dio el salto al mundo de la música con el lanzamiento de álbumes y sencillos exitosos. Su talento vocal y carisma en el escenario la llevaron a colaborar con artistas reconocidos y a ganar popularidad en la escena musical latina.

El álbum "K.O." marcó un hito en su carrera musical, mostrando una faceta más madura y auténtica en su música, recibiendo por ese material su primera nominación al Grammy Latino. Además, su participación en proyectos musicales como "Élite", serie de Netflix en la que también actuó, contribuyó a su éxito en la música al presentar temas que alcanzaron gran reconocimiento.

Las vacaciones de Danna Paola

Después de llevar toda una vida de arrasar en la industria, la estrella de tan solo 28 años está disfrutando de unas merecidas vacaciones con su pareja, Álex Hoyer. En Instagram, Danna escribió "Hello 24" en la leyenda del álbum fotográfico en el cual se la ve disfrutando del mar con su amor, modelando su figura con un diminuto traje de baño.

La actriz y el cantante, Álex Hoyer, se ven de lo más enamorados. Foto: Instagram / @dannapaola

"Que te cuestaaaaaaa ese look natural"; "Si el mundo fuera mío te lo daría"; "Danna, con todo respeto. ¡DAME EL ÁLBUM!"; "Ese wey no te conviene, mejor cásate conmigo"; "Amigaaaa que asteriiikkkk"; "Que piel tan preciosa, me muero"; "Todes queriendo ser el Alex"; "YA EN LA ESPERA DEL ÁLBUM, CADA VEZ FALTA MENOS", escribieron sus seguidores de Instagram al verla.