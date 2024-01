El documental de Netflix que te hará cambiar para siempre tu visión sobre los alimentos

Netflix demuestra ser la plataforma más importante en todo el planeta. Con el comienzo del año, lanzaron producciones que han llegado a estar en el Top 10 mundial toda la semana. Entre ellas se encuentra una miniserie documental que causa furor en los usuarios. Se trata de "Somos lo que comemos: un experimento con gemelos" (You Are What You Eat: A Twin Experiment).

La docuserie se estrenó el primero de enero, el mismo día que documentales como “Criptoestafas”, “El tesoro del Lago Kivu” o “Desertificación” y series como “Engaños” o “Nuevas metas”, todas disponibles en Netflix. La producción se llevó a cabo en Estados Unidos.

El documental te inspira a comer sano. Fuente: Netflix

En cuatro capítulos, esta miniserie nos muestra la historia de varios pares de gemelos. A lo largo del recorrido los vamos a ver modificando su rutina alimenticia por un período de dos meses. El propósito es observar de cerca las variaciones físicas y psicológicas que surgen de estos cambios en dos personas con las mismas características.

Así lo indica su sinopsis , "Gemelos idénticos cambian su dieta y estilo de vida durante ocho semanas para un particular experimento que explora cómo ciertos alimentos impactan en el cuerpo”, se lee en la descripción del documental en su perfil oficial de Netflix.

En esta miniserie gemelos se somenten a un experimento alimenticio. Fuente: Netflix

La producción busca despertar la conciencia sobre la calidad de los alimentos que consumimos día a día, además de verificar en los hechos el impacto que tiene en los cuerpos, tanto a nivel físico como cambios en el comportamiento.