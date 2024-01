Netflix: el thriller estadounidense que te tendrá inquieto en la silla durante 113 minutos

¿Aún no sabes qué ver en Netflix? Entonces, aquí te recomendamos un thriller postapocalíptico estadounidense que te tendrá inquieto en la silla durante 113 minutos. Se estrenó en 2018 y fue dirigido por David M. Rosenthal.

La película se llama El final de todo (su título original es How It Ends) y está recomendada para mayores de 16 años. La sinopsis oficial de Netflix dice: "Para salvar a su novia embarazada en medio de un cataclismo repentino, un joven abogado comienza un peligroso viaje en auto acompañado de su futuro suegro".

La ficción se centra en Will y Samantha, una joven pareja que está en la dulce espera de su primer hijo. Él vuela desde Seattle para visitar a los padres de ella en Chicago, con la intención de pedirles su permiso para casarse. Discuten y no se habla del embarazo. Al día siguiente, reciben un llamado de Samantha anunciando que algo no está bien y emprenden un complicado viaje en su búsqueda.

En el reparto están: Theo James como William Younger, Forest Whitaker como Thomas Sutherland, Kat Graham como Samantha Sutherland, Grace Dove como Ricki, Nicole Ari Parker como Paula Sutherland, Mark O'Brien como Jeremiah, Kerry Bishé como Meg y Eric Keenleyside como el comisario Reynolds.

La producción fue de Paul Schiff, Tai Duncan, Kelly McCormick y Patrick Newall. La historia, de Brooks McLaren; y la música, de Atli Örvarsson.

Mira el tráiler