Lali Espósito disfruta de la Patagonia y luce una increíble microbikini que causa furor

Lali Espósito empezó el nuevo año rodeada de amigos y disfrutando en la Patagonia Argentina. A través de las redes sociales, donde acumula más de 12 millones de seguidores, la artista icono del momento, compartió unas fotografías luciendo una microbikini que se llevó todas las miradas.

Además de lucir su figura perfecta, Lali comparte imágenes en historias y en su feed donde se muestra junto a grandes amigos de toda si vida como Nicolás Vázquez y Gimena Accardi. También presume de los hermosos lagos, montañas y bosques que disfruta en el sur del país.

Lali cuenta con mas de 12 millones de seguidores en instagram. Fuente: Instagram @lali

A menos de 24 horas de compartir las imágenes, la publicación superó los 737 mil me gusta. Los halagos no tardaron en llegar, incluso de otras estrellas del espectáculo, por su parte, Morena Beltrán le dijo a su amiga "la tipa se ponía cada día más increíble", Stefanía Roitman optó por ponerle iconos de amor.

La microbikini que Lali lució se trata de una clásica en los colores turquesa y azul. Días atrás, desde sus vacaciones también realizó un posteo de fin de año agradeciendo y haciendo un balance del gran año profesional que tuvo. "Gracias a quienes durante este año hermoso me acompañaron. A quienes amaron mi disco y vinieron a mis shows. A cada uno de ellos. A los que vivieron ese estadio Velez colmado,transformándome en la primera mujer en tener semejante privilegio. Gracias a los que simplemente me quieren , me bancan y están al día de lo qué pasa conmigo.", leemos en el posteo de la artista.

Con el lago patágonico detrás, Lali disfruta de sus vacaciones. Fuente: Instagram @lali

La cantante continúa sus vacaciones y ganandose el corazón de miles de personas gracias a su talento y carisma con el público. Sin dudas, Lali es una de las estrellas que más marca tendencia este año.