La serie llena de misterio que arrasa en Netflix ideal para el fin de semana

Netflix apostó todo para los estrenos de principio de año y agregó a su catálogo títulos que causan furor en el mundo y se encuentran entre los Top 10 de lo más visto a nivel mundial. En este caso, traemos una serie llena de suspenso y misterio llamada "Engaños", con tan sólo 8 episodios logrará captarte capítulo tras capítulo.

La serie "Engaños" está basada en la novela de Halan Coben. No es la primera vez que Netflix apuesta por las historias de misterio de este escritor. Anteriormente, lanzó Safe, protagonizada por Michael C. Hall, que sigue la historia de un viudo en busca de su hija desaparecida y también otros títulos como No hables con extraños o El inocente.

La serie se basa en la novela de Halan Coben. Fuente: Netflix

En "Engaños" seguiremos la historia de Maya, una mujer que esta en el duelo de asimilar el asesinato de su marido, investigando los culpables de su muerte. Pero todo cambia para ella cuando coloca una cámara para vigilar a su pequeña hija y descubre que su marido, supuestamente muerto, aparece allí.

Además, la sinopsis que nos ofrece Netflix agrega otra información que será vital para aumentar el misterio y suspenso. “El subinspector Sami Kierce (Adeel Akhtar) dirige la investigación del asesinato de Joe mientras lidia con sus propios secretos. Entretanto, los sobrinos de Maya —Abby y Daniel— tratan de dilucidar el asesinato de su madre, ocurrido unos meses antes. ¿Hay una conexión entre ambos casos?”, se puede leer.

"Engaños" se encuentra desde su estreno como una de las series más vistas a nivel mundial. Fuente: Netflix

La serie es muy corta y es ideal para maratonear el fin de semana. Los episodios duran entre 35 y 55 minutos. Y cada capítulo te mantendrá pegado a la pantalal intentando dilucidar todos los secretos de estos personajes.