El trucazo casero para eliminar las liendres y piojos

Muchas veces los niños acuden a la escuela, a una fiesta de pijamas, un cumpleaños o una excursión y cuando vuelven se encuentran llenos de liendres y piojos. Esta situación se puede convertir en un momento incómodo para los más pequeños, ya que la picazón se puede volver insoportable. En el artículo de hoy te dejamos varios trucos caseros para que le digas adiós a estos bichitos.

Si bien es común pensar que agarrar piojos se atribuye a la falta de higiene, la realidad es que estos bichos prefieren el cabello limpio. Cuando está sucio y grasiento, no se agarran con tanta facilidad. Sin embargo, no podemos dejar de lavar el cabello de los más pequeños, solo para que no agarren piojos. En el caso de que encuentres un par de liendres en el pelo, quitarlas será sencillo. Sin embargo, si la cabeza está infestada te encontrarás con un panorama más complejo.

Los piojos son insectos pequeños que se alimentan de la sangre humana. Imagen de archivo.

El peine para piojos es un método muy eficaz para eliminar estos bichitos. Se trata de un peine pequeño que tiene las púas estrechas, entonces cuando lo pasamos por el cabello engancha las liendres y piojos. Para utilizarlo necesitas buena luz y mucha paciencia, para pasarlo por todo el pelo. Presta atención a la zona de las sienes y la nuca, porque allí suelen anidar bastante.

El truco con vinagre

Un truco casero económico y efectivo es utilizar vinagre. Mezcla una taza de este producto con una taza de agua caliente y vierte en un rociador. Pon la preparación en la cabeza del niño desde las puntas hacia la raíz. Ten cuidado con los ojos del pequeño, porque puede entrar un poco de mezcla y le ocasionará ardor. Envuelve la cabeza en un gorro de ducha o una toalla común y deja actuar durante dos horas. Una vez que haya pasado el tiempo, utiliza el peine para piojos y luego lava el cabello como lo haces normalmente.

El vinagre es un aliado ideal para eliminar piojos y liendres. Imagen de archivo.

Elimina las liendres con aceites esenciales

Otra alternativa para terminar con este problema común es mezclar unas gotitas de aceite de árbol de té y de lavanda o de menta. Aplica la preparación en el cuero cabelludo y masajea durante varios minutos. Cubre el pelo con un toallón y deja actuar por una hora. Pasa un peine para piojos y luego lava el cabello. Recuerda no excederte con este truco, una vez a la semana durante tres semanas es ideal. Si tu pequeño es alérgico a algo, lo recomendable es consultar con un profesional.