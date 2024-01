La IA crea la versión realista de Kai´Sa, la atractiva luchadora del videjuego League of Legends

La Inteligencia Artificial ayuda a realizar los mejores fan art. Desde la aparición de la IA miles de admiradores del anime y videojuegos han podido darle vida a sus personajes favoritos. Esto es lo que pasó con Kai´Sa, uno de los personajes de League of Legends, un popular videojuego.

League of Legends es un videojuego multijugador de arena de batalla en línea desarrollado y publicado por Riot Games. Este videojuego está inspirado en Defense of and Ancients, un mapa personalizado para Warcraft III. Desde su lanzamiento en 2009, LOL ha sido un juego gratuito y se monetiza a través de la compra de elementos para los personajes.

Sus experiencias la han convertido en una cazadora letal. Foto: League of Legends.

En este juego hay dos equipos de cinco jugadores en donde hay combates de jugador contra jugador. Cada equipo se encarga de ocupar defender su parte del mapa. Y los jugadores tienen bajo su control a un personaje que tiene habilidades únicas y diferentes estilos de juego.

Uno de estos personajes es Kai´Sa. Ella suele recibir menos atención en comparación con los otros del videojuego. Es conocida como la hija de Vacío y se destaca en la pista de baile. La Inteligencia Artificial ya ha retratado a muchos personajes de este popular videojuego pero Kai´Sa no ha sido una de ellas hasta este momento.

La versión hecha por IA

Kai'Sa es una tiradora particular, y está a medio camino entre un ADC y un Asesino. Foto: Instagram.

La IA la retrató con su atuendo de All out. Ella luce en abundancia de cuero negro y matices sutile de azul. También lleva unas mangas de encaje acompañadas de piedras verdes. Su cabello se muestra de color negro con detalle en verde. Una vez más, la Inteligencia Artificial logró sorprender a todos.