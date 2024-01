Graciela Alfano desata furor al modelar su increíble figura a los 71 años

Graciela Alfano, la icónica figura en el mundo del entretenimiento argentino, se supo destacar en la televisión, el teatro y la moda a lo largo de su carrera. Nacida el 14 de diciembre de 1952 en la ciudad de Buenos Aires, Graciela se destacó desde temprana edad por su belleza y carisma, lo que la llevó a incursionar en el mundo del modelaje y la actuación.

Su carrera despegó en la década de 1970, cuando se convirtió en una de las modelos más reconocidas de Argentina y participó en importantes campañas publicitarias y desfiles de moda. Sin embargo, fue en la década de 1980 cuando Graciela alcanzó la fama nacional e internacional al integrarse al elenco de programas de televisión como "Almorzando con Mirtha Legrand" y "La noche del Domingo", donde se destacó por su ingenio y personalidad arrolladora.

Además de su trabajo en televisión, Graciela incursionó en el teatro, participando en numerosas obras que la llevaron a ganar el reconocimiento del público y la crítica. Su versatilidad como actriz le permitió abordar una amplia gama de roles, desde comedias hasta dramas, demostrando su talento y dedicación en cada presentación.

Alfano modela su figura en bikini desde el mar. Foto: Instagram @iconoalfano

En los últimos años, Alfano se ha mantenido alejada de las producciones de entretenimiento, aunque sí se mantiene activa en las redes sociales como Instagram, en contacto con sus 900mil seguidores. Es más, allí sorprende a todos con la belleza que aún conserva, tanto de rostro como de silueta. Pues, a pesar de tener 71 años, Graciela presume su figura intacta.

Mira el video de Graciela Alfano

“Las modas pasan, los estilos son eternos y únicos. Crear tu propio estilo con originalidad y creer en él. Los quiero y los bendigo”, escribió la diva en la leyenda de un reciente video publicado su cuenta oficial de Instagram, y sus seguidores respondieron: “La más hermosa del mundo!”; “Tiembla Demi Moore en Streap Tease o en Propuesta Indecente! Sos un fuego”; “Diosa siempre”; “Más Diosa que nunca. Pásame recetas, Grace, para tener mucho pelo y nada de panza; sos la Mujer Más Bella”; “Diosa absoluta”; “Genia vos no gastaste lo qué gasto Demi Moore y estás mejor!”; “No importa lo que uses Grace, moda o no, todo te queda perfecto”.