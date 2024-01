Catherine Fulop encandila las redes al presumir su figura bronceada con bikini ajustada

Tras una exitosa carrera en el mundo de las telenovelas, Catherine Fulop llegó a las redes sociales para conectarse de manera más directa con sus seguidores y compartir aspectos de su vida personal y profesional. En las plataformas de Instagram y Twitter, Catherine abrió una ventana a su mundo, compartiendo momentos detrás de cámaras, reflexiones, consejos de estilo de vida y fotos de su día a día.

Su autenticidad y cercanía con sus seguidores han generado una comunidad activa y comprometida, que disfruta interactuar con ella y participar en sus publicaciones. Además de compartir contenido personal, Catherine también utiliza sus redes sociales para promocionar proyectos profesionales, como sus participaciones en programas de televisión, proyectos cinematográficos y colaboraciones con marcas.

Sobre todo, la protagonista de la telenovela Abigaíl destaca por compartir su faceta más divertida, al sumarse a trends virales de humor. Lo mismo sucedió en las últimas horas, cuando subió un video de pocos segundos, en el que practica lip synch, o sincronía de labios, mientras luce un ajustado bikini que le hace destacar su figura bronceada.

Fulop conquista a sus 3 millones de seguidores a diario. Foto: INSTAGRAM/ @FULOPCATHERINE

“Pónganse lentes para que no se encandilen con este brillo, bebé. Hoy no le caemos ni bien ni mal a nadie, mi amor. Porque nosotros no caemos. Nosotros bien erguidos. Con esa frente en alto”, decía Catherine Fulop en el video viral de Instagram y escribió en la leyenda: “Bon Dia!!!! Gente bella!!! Pónganse lentes para que no se encandilen con este brillo bebés!”.

Mira el video de Catherine Fulop en Instagram

Enseguida, sus seguidores de Instagram escribieron: “Que mujer más preciosa”; “Te quiero en una serie de Netflix”; “Nosotras no caemos, no señor; siempre con actitud mamacita”; “Puro brillo!!! Ese traje de baño es divino”; “sos lo más!”; “Quiero tu actitud y energía!!”; “Siempre brillando Cathy”; “Sos una locura! La más hermosa e inteligente mujer”; “Quien no se motiva así?”.