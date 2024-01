Tiene ocho capítulos y está en el Top 10 de lo más visto en Netflix

Enero fue para Netflix un gran mes. El gigante del streaming conquistó al mundo entero con decenas de producciones que se instalaron en el Top 10 mundial. Entre ellas se encuentran series como "Engaños" o películas como "La sociedad de la nieve" que recibieron excelentes críticas.

En este caso, traemos una miniserie que también se encuentra entre lo más visto de Netflix y probablemente te deje pegado a la pantalla. Desde su estreno el 4 de enero ha enamorado a todos los usuarios de la plataforma. Se trata de "Los hermanos Sun" o como indica su título original “The Brothers Sun”, una producción que causa furor ya que cuenta con la actuación de la ganadora del Oscar Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once).

Michelle Yeoh protagoniza la nueva serie de Netflix que se ubica en el Top 10 mundial. Foto: Netflix

En la sinopsis oficial de Netflix, podemos leer que "Tras un misterioso ataque contra su familia, un miembro de una tríada de Taipéi viaja a Los Ángeles para proteger a su obstinada madre y a su ingenuo hermano". Es así, que seguiremos al historia de Bruce Sun, un californiano que lleva vida normal hasta que su hermano Charles llega a cambiar las cosas.

En ocho capítulos la serie combina drama, acción, aventura, comedia negra. Fue creada por Brad Falchuk y Byron Wu; mientras que la dirección estuvo a cargo de Kevin Tancharoen y Viet Nguyen.

La miniserie combina acción, drama y aventura. Foto: Netflix

En esta miniserie podremos seguir la historia de esta peculiar familia perseguida por las sociedades más peligrosas de Taipei. Mientras Charles, Bruce y su madre deben curar las heridas causadas por su separación y descubrir qué significan realmente la hermandad y la familia antes de que uno de sus innumerables enemigos los mate a todos.