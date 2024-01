El mes pasado, Virginia Gallardo dejó su lugar en Socios del Espectáculo, el programa que conduce Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en eltrece. "Es una decisión pura y exclusivamente de la producción del programa que haya un cambio", reveló uno de los conductores.

¿La razón de su salida? Al parecer, la producción quería a un periodista con información mas dura en investigaciones y, además, sumar temas diferentes a los de coyuntura. Pese a su tristeza, Gallardo se expresó en Instagram. "En momentos como este no dejo de sorprenderme por tantos mensajes y demostraciones de cariño que recibo de colegas, excompañeros, gente del medio", manifestó.

Y agregó: "No me lo esperaba, debo decir. Lo importante es contarles que estoy muy bien, que cada propuesta laboral en mi vida ha sido una oportunidad de crecimiento y aprendizaje y Socios no ha sido la excepción. Fue una año maravilloso, me voy feliz. Pero todavía quedan algunos días ¡así que a disfrutarlos! Y será un hasta pronto si Dios quiere".

Virginia Gallardo conquistó corazones con una producción de fotos en la playa

En redes, Virginia es muy activa. Recientemente compartió una producción de fotos en la playa con la que conquistó varios corazones. "FELICIDAD tiene varios significados. PLAYA es uno de ellos", redactó junto a las imágenes que se llenaron de mensajes.

Virginia Gallardo en Instagram

"Diosísima", "Hermosa como siempre", "Gracias por compartir tu belleza de diosa", "Linda", "Bella", "Divina", "Bonita", "Opino igual que vos" y "Qué hermosura de mujer", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer en el posteo de Gallardo.