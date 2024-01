El curioso motivo por el que los gatos no obedecen

Los gatos son seres fascinantes con una personalidad peculiar que los distingue de otras mascotas. Su naturaleza independiente, combinada con su elegancia y misterio, los convierte en compañeros encantadores pero enigmáticos.

La independencia es una de las principales características de los gatos. A diferencia de los perros, los felinos tienden a ser más autónomos y no requieren la misma atención constante. Prefieren momentos de interacción seguidos de períodos de descanso y soledad. Su capacidad para entretenerse solos, explorar su entorno y mantenerse ocupados sin necesidad de constante interacción humana es notable.

Un aspecto curioso de los gatos es su tendencia a ignorar a sus dueños cuando son llamados. A pesar de ser animales inteligentes y comprender los llamados, muchos felinos optan por no obedecer. Esta conducta se atribuye a su carácter independiente y su naturaleza curiosa. Los gatos priorizan sus propios intereses y pueden optar por no responder, ya sea porque no desean ser interrumpidos o simplemente prefieren mantener el control de la situación.

Los expertos aseguran que los gatos entienden que los están llamado o retando. Foto: Shutterstock

Según el creador de la cuenta de Tik Tok "El gato Freddie", los gatos sí entienden que los llaman, pero prefieren fingir que no te escucharon. "Los gatos reconocen su nombre cuando una persona les habla, y lo diferencian de otras palabras con la misma longitud y entonación. En resumen, si tu gato no acude cuando lo llamas es porque no le apetece", señaló el experto en el cuidado de mascotas.

Otra razón por la cual los gatos no obedecen radica en la falta de asociación entre el llamado y una recompensa. A diferencia de los perros, que a menudo responden a comandos debido a su entrenamiento basado en recompensas, los gatos no se sienten motivados por este tipo de interacción.