Así fue la evolución de Mónica Ayos en los últimos años

En 2022, Mónica Ayos cumplió 50 años. Y en ese entonces, reconoció: "Llego emocionalmente iluminada y en paz con mis aciertos y pifies, llegar adonde llegué contra todos los pronósticos ya desde la cuna es suficiente motivo para festejar".

Mónica Ayos, espléndida

Y, en diálogo con Teleshow, agregó: "Lo que sea que me trajo hasta acá para ser la que soy hoy fue conveniente. Llego a mi cumple con una familia hermosa, con mil viajes hechos y mil mas por hacer, con una carrera que tomó un vuelo alucinante y sabiéndome plena".

"Miro hacia adelante sin miedo y hacia atrás sin reproches, el balance al que llego es hermoso. Tuve etapas de mi vida donde me rompí mucho, quien conoce mi historia lo sabe, y además de rota también fui muy vulnerable. Sin embargo con el tiempo y las decisiones aprendí mucho y me volví fuerte sin perder mi nivel de sensibilidad y al rearmarme en esos pedazos de mí, fui descubriendo esa polenta que solo aparece cuando no hay mas opción que salir adelante y buscar el destello en la oscuridad", expresó Ayos.

También, sobre su presente, confesó: "No me vería tan orgullosa si me repito o me pongo a clonar patrones de hace 30 años atrás, creo que mi versión fue siempre hacia adelante, nunca di un paso atrás aún con lo fácil que resulta marearse y perderse en un mundo absolutamente globalizado por las redes".

En Instagram, Ayos es muy activa y con frecuencia llama la atención con el contenido que comparte. Ahora, se sumó a un desafío que está dando vueltas en la red y enseñó su evolución en los últimos seis años.