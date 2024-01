Entrenamiento: seguro no sabías con cuánta frecuencia tienen que realizar ejercicios de fuerza los adultos mayores

Un entrenamiento de fuerza es la clave del éxito en la vida de los adultos mayores. A medida que el cuerpo se desarrolla va perdiendo fuerza en cada uno de sus músculos y esto afecta la salud y calidad de vida de las personas mayores, por eso es importante incorporar algún ejercicio de fuerza a tus rutinas de gimnasio.

Hacer algún tipo de actividad física es ideal para todos pero cuando llegas a cierta edad tienes que priorizar un entrenamiento de fuerza. Esto puede prevenir o retrasar muchos problemas de salud, al mismo tiempo que te ayudará a fortalecer los músculos de todo tu cuerpo.

Para que tu entrenamiento sea efectivo debes escoger un calzado cómodo. Foto: Archivo.

¿Con cuánta frecuencia se debe realizar este tipo de ejercicio?

En adultos mayores se recomienda al menos 30 minutos de actividad física en donde se priorice algún ejercicio de fuerza. En cuanto a la frecuencia, las personas de tercera edad deben realizar este tipo de movimientos al menos dos veces a la semana y con mancuernas de mínimo dos kilos.

En un entrenamiento para adultos se pueden incluir ejercicios como sentadillas, planchas, vuelos laterales, peso muerto, abdominales alternados, entre muchos otros. Todos ellos pueden realizarse con mancuernas livianas pero que trabajarán todos los músculos a la perfección.

Para un entrenamiento efectivo puedes utilizar mancuernas más de 2 kilos. Foto: Archivo.

Pero en el caso de que los adultos no puedan realizar ejercicio de fuerza no hay de por qué alarmarse. Los médicos y expertos recomiendan otro tipo de actividades como caminatas o subir escaleras. La clave es no estar sentado por mucho tiempo y realizar cualquier tipo de actividad por mínima que sea.