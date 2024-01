Los tres ejercicios que no pueden faltar en el entrenamiento de adultos si quieren conseguir una figura de ensueño

El ejercicio es la clave del bienestar. Si te pones en movimiento estarás ayudando a tu cuerpo a funcionar de manera correcta. Pero es cierto que a medida que pasan los años, cada vez es más difícil hacer un entrenamiento completo. Sin embargo no hay de qué preocuparse ya que existe la rutina ideal para adultos con tres ejercicios sencillos pero efectivos.

Si tienes más de 50 años o tienes sobrepeso y quieres comenzar a hacer ejercicio, estos son los tres movimientos que no pueden faltar en tu entrenamiento para ponerte en forma. Para realizarlos tan solo necesitas de un espacio pequeño y recuerda siempre hidratarse para no sufrir complicaciones.

Acompaña tu entrenamiento con algún ejercicio de yoga. Foto: Archivo.

El ejercicio que no debes saltarte si eres adulto

El primero de ellos es puente de glúteos. Para realizarlo debes recostarte sobre tu espalda y mantener las piernas flexionadas en un ángulo de 90°. Una vez que encuentres esta posición, eleva tu cadera hacia arriba y aguanta algunos minutos allí mientras contraes tus glúteos.

El infaltable para un entrenamiento de adultos son las elevaciones de brazos y piernas alternados. Para ello, colócate en posición de cuadrupedia y presta mucha atención a tus movimientos. Cada vez que estires la pierna derecha también debes elevar el brazo contrario y mantener unos segundos esa posición.

También puedes incluir sentadillas en tu entrenamiento. Foto: Archivo.

Por último no pueden faltar las planchas. Este ejercicio te ayudará a trabajar un gran porcentaje de tus músculos y hará que tu six pack se marque en cuestión de semanas. Para hacerlo debes mantener una posición recta y contraer todo tu abdomen. Intenta no doblar tu espalda.