Así de hermosa sería la princesa Jasmine de Aladdin como una persona real, según la Inteligencia Artificial

A lo largo de la historia de Disney han surgido muchísimas princesas que han inspirado a millones de personas en el mundo. Una de ellas es la princesa Jasmine la protagonista de la exitosa película de Aladdin. En la película, el estaba enamorado de esta princesa ficticia de Ágrabah.

La exitosa película se estreno en el año 1992. Luego de su primer aparición, tuvo dos secuelas "The Return of Jafar" (1994) y "Aladdin and the King of Thieves" (1996). En todas ellas, Jasmine es una princesa ficticia. Ahora, gracias a la inteligencia artificial podemos conocer como se vería en la vida real.

Jasmine en la vida real según la inteligencia artificial.

Así se vería la princesa Jasmine de Aladdin en la vida real según la inteligencia artificial

El usuario de Instagram @hossein.diba publicó varias imágenes, resultado de la inteligencia artificial, para conocer cómo luciría la princesa Jasmine de Aladdin en la vida real. En la imagen podemos conocer la apariencia real de la hermosa. valiente e independiente hija del Sultán.

En la fotografía, podemos ver a la la princesa Jasmine luciendo un cutis muy poroso, un maquillaje de ojos muy llamativo en tonos celestes (y con delineado negro), y labios rojos. Además, la princesa de Disney tiene su típico atuendo, compuesto por un top y unos pantalones celestes.

La cara de la princesa de Disney según la IA

Gracias a esta tecnología podemos hacer real muchas cosas de nuestra imaginación que hasta hace unos años sólo podiamos hacer realidad con una película live action de estos clásicos del cine.