El lugar secreto y perfecto de tu casa donde debes colocar el arenero del gato

Tener una mascota exige que tengamos ciertos cuidados. En el caso de los perros, por ejemplo, requieren que los saquemos a pasear para que puedan explorar el mundo, ejercitarse e incluso hacer sus necesidades afuera. En el caso de los gatos, es más complejo, ya que estos requieren un lugar en el hogar donde poder hacer sus necesidades, como en un arenero.

Colocar el arenero en el hogar, sobretodo si contamos con un lugar pequeño, es una decisión que tenemos que pensar. No sólo por nosotros, para que sea lo más higiénico posible, sino también para la salud del gato. Como es conocido, estas mascotas se estresan rápido si las cosas no son cómodas para ellos.

Enséñale a tu gato a usar el arenero desde que es pequeño. Foto: Shutterstock

Aquí debes poner el arenero de tu gato

Para no generarle estrés y ansiedad a tu gato, piensa el mejor lugar donde poner el arenero. Aquí te traemos algunas cuestiones que debes tener en cuenta a la hora de tomar esta decisión. En primer lugar, es importante que sepas que los gatos necesitan privacidad, por ende, no debe ser una habitación concurrida. También necesitan tranquilidad, por lo que no debe estar cerca de algún televisor o lugar donde hay mucho ruido.

También es importante que separes el lugar donde come y bebe y el lugar donde hace sus necesidades. Tener todo junto puede causarle estrés a tu mascota. Si decides poner el arenero en la misma habitación en la que duermes, procura ser muy estricto con la limpieza. Las heces de los gatos desprenden amoniaco que puede causar dolores de cabeza y nauseas en los humanos.

Es recomendable limpiar el arenero varias veces al día. Foto: Shutterstock

Teniendo en cuenta estos tips puedes elegir un buen lugar para su arenero. Además, ten en cuenta que para mantenerlo limpio debes echar al menos cinco o seis centímetros de arena o piedritas. También, recoger las heces y orina varias veces al día para que no huela mal. Finalmente, hacer una limpieza profunda del arenero al menos una vez al mes.