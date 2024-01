¿Que cosas les da miedo a los gatos?

Los gatos son una de las mascotas preferidas que podemos tener en el hogar. Sobretodo si vivimos en espacios pequeños, los felinos se adaptan al lugar. Conocer a cada uno de ellos es diferente, puesto que cada uno tiene su personalidad. Igualmente, hay factores comúnes entre todos. En este caso vamos a hablar de lo que detestan todos por igual.

Algunos elementos de estos no sólo los detestan, sino también, les causan terror y miedo. El primero de ellos, es el agua. Si has intentado bañar a tu pequeña mascota habrás podido ver que no se notan del todo convencidos en sumergirse. La mayoría de ellos la detesta. Algunas teorías remarcan que esto de debe a su pasado, ya que proceden de zonas desérticas.

El miedo puede causar ansiedad y estrés en tu gato. Foto: Shutterstock

Por otro lado, podemos reconocer que los gatos odian las aspiradoras y los secadores de pelo. Esto es por una razón un poco obvia. Estos animales tienen un oído más sensible que los humanos y su sonido fuerte los espanta. Al igual que con otros sonidos menos comúnes pero igualmente fuertes, como los fuegos artificiales, los espanta.

Otro producto que les causa miedo a los felinos es el pepino. Se ha viralizado en varias redes sociales imágenes de gatos reaccionando a este vegetal. Se supone que reaccionan así ya que no están acostumbrados a encontrarse con algo así en el medio de su camino. Lo que hace que les cause miedo e incluso estrés y ansiedad.

El agua es uno de los elementos que tu gato probablemente odia y le da miedo. Foto: Shutterstock

Por último, podemos nombrar a otro elemento que causa que tu gato no se sienta cómodo. Los globos hacen que los felinos se queden sorprendidos ya que no entienden como hace este objeto para volar. Para atacarlos o huir de ellos lo atacan y suelen asustarse más con el sonido del globo explotando.