Cinthia Fernández reveló de qué vive luego de su alejamiento de los medios

Cinthia Fernández además de panelista y modelo es una gran influencer en las redes sociales, sólo en Instagram cuenta con 6 millones de seguidores. Allí muestra constantemente la vida que lleva junto a sus dos hijas, además de viajes y otras cosas que comparte junto a ellas, principalmente.

En los últimos días causó revuelo al responderle a una seguidora sobre que hace para sobrevivir y llevar su estilo de vida lujoso luego de dejar de trabajar. La bailarina terminó su trabajo como panelista en Bien de Mañana (El Trece), y desde entonces, Cinthia se alejó de la televisión, incluso rechazando varias ofertas laborales.

Cinthia comparte con sus seguidores la vida que lleva uunto a sus hijas. Foto: @cinthia_fernandez_

La pregunta realizada en Instagram que molestó un poco a la mediática fue “Hola Cin. Al rechazar ofertas laborales, ¿de qué vivís? Perdón mi pregunta”. A lo que ella respondió “Tengo 2 empresas de make up y de ropa deportiva y bikinis” luego detalló . “Más un local por inaugurar y todas las empresas que laburo en Instagram”.

El local del que habla Fernández se trata de una sala de escape que inagurará junto a otros amigos. Pero, luego de esto, la ex panelista arremetió contra sus seguidores y dijo “¿Posta no ven que no paro de laburar?”, y de paso, criticó a su enemiga Luciana Salazar diciendo: “Ni que fuera LS”.

Fernández estuvo contestando preguntas a sus seguidores sobre su vida privada. Foto: @cinthia_fernandez_

Luciana Salazar estuvo hace unos días en el programa de Mirtha Legrand, en el clásico almuerzo la conductora le preguntó a la vedette de que estaba trabajando a lo que ella dijo "Ahora estoy viviendo de ahorros". Es por este comentario que Fernández aprovechó a tirar esa bomba contra la rubia.