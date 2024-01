No podrás creerlo: estos son lso smartphones que se quedarán sin la aplicación de WhatsApp

WhatsApp es una aplicación muy popular alrededor del mundo. Su servicio de mensajería ha hecho que millones de personas de alrededor del mundo puedan comunicarse sin importar dónde se encuentren. La tecnología de WhatsApp ha pasado todos los límites de comunicación pero ahora algunos podrían quedarse sin esta aplicación.

Son varios los celulares que no podrán instalar la app de WhatsApp en el 2024. Esto no solo se debe a que estos dispositivos no recibirán más soporte de Meta, sino que tampoco se permitirá que se abra en celulares incompatibles y no podrán mandar ningún tipo de mensaje.

WhatsApp es una de las aplicaciones más descargadas. Foto: Archivo.

La razón por la que estos smartphones ya no podrán contar con la aplicación de WhatsApp es porque sus sistemas operativos quedan obsoletos, tanto para dispositivos Android como iOS. Si estás considerando cambiar tu smartphone ten en cuenta que no aparezca en esta lista de celulares.

Los celulares que se quedarán sin WhatsApp

Los celulares Android que se quedarán sin WhatsApp desde el 1 de enero de 2024 son varios. Entre ellos se encuentran Faea F1THL W8, Huawei Ascend MateHuawei Ascend G740,Huawei Ascend D2, Lenovo A820, LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace 2.

El año que viene el iPhone 7 tampoco recibirá actualizaciones. Foto: Archivo.

Por su parte los smartphones iOS que se quedarán sin la aplicación de mensajería serán iPhone 6S, iPhone 6S Plus e iPhone SE. Estos serían algunos de los teléfonos celulares que se quedarían sin WhatsApp. Si quieres seguir disfrutando de las funciones de esta aplicación deberías cambiar tu smartphone.