Luego de una larga espera, en el 2023, Romina Malaspina tuvo su revancha en el Bailando que conduce Marcelo Tinelli. Sin embargo, su paso por el certamen fue bastante breve (igual que le pasó cuando participó en Gran Hermano). Quedó en el teléfono y el público debió elegir entre ella, Noel Barrionuevo y Juliana Díaz. La gente optó por la última.

"Yo tuve mucha gente que me votó, pero no sé qué pasó, la verdad", reconoció en ese entonces Malaspina en Desayuno Americano. "Creo que me perjudicó mucho el tema de los jurados tan rotativos", añadió.

Y, la bella ex GH, explicó: "Cada uno que votaba, votaba con un criterio distinto. Las botas también me jugaron en contra, siento que fueron varias cosas, que sumado todo me perjudicó".

Molesta, señaló: "Me pareció muy raro, yo sabía que realmente había mucha gente haciendo mucha banca para que yo me quede... Es raro". Y para despejar cualquier tipo de especulación, aclaró: "Yo no dije fraude".

El álbum de fotos de Romina Malaspina en la playa que se llenó de corazones

Malaspina es muy activa en sus redes sociales y tiene miles de seguidores que la acompañan. Pero eso no le fue suficiente a la hora del voto telefónico. En Instagram cuenta con dos millones y medio de personas que están pendientes de todo lo que comparte. Ahora, muchos quedaron encantados y llenaron de corazones un álbum de fotos en la playa.