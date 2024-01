Tecnología: esta es la razón por la que podrían cerrar tu cuenta de WhatsApp luego del 31 de enero

La aplicación de mensajería WhatsApp es una de las más utilizadas alrededor del mundo. Con ella puedes comunicarte con todos tus familiares e incluso solucionar cuestiones de trabajo y desde la comodidad de tu smartphone. Sin embargo, como toda tecnología, esta aplicación se actualizará próximamente y algunas cuestiones podrían cambiar.

A partir del 31 de enero, WhatsApp se actualizará y la cuenta podría ser suspendida si infringes algunos de los términos y condiciones establecidos por esta aplicación. Entre ellos se encuentra realizar spam. Mandar mensajes a todos tus contactos al mismo tiempo puede despertar sospechas por lo que se recomienda que tengas especial cuidado.

WhatsApp es una de las palicaciones más descargadas en todo el mundo. Foto: Archivo.

Los mensajes masivos también serán un problema. Estos mensajes pueden molestar a algunas personas ocasionando que te bloqueen. Si WhatsApp nota que muchos contactos han bloqueado tu número comenzarán un proceso para sancionar o suspender tu cuenta por tiempo indeterminado.

También serán muy estrictos con el uso de aplicaciones de terceros. Tanto para cambiar la imagen de WhatsApp o hacer mejoras en su funcionamiento, el utilizar aplicaciones de terceros también puede ocasionar que cierren tu cuenta. Algunas de ellas son: WhatsApp Plus o WhatsApp estilo iPhone.

WhatsApp puede cerrar una cuenta de forma definitiva. Foto: Archivo.

Por último el envío de contenido explícito también será motivo de infracción. Compartir este tipo de mensajes dentro de la aplicación estará prohibido. Si no has hecho ninguna de estas acciones dentro de WhatsApp no debes preocuparte, pero si has realizado alguna de estas podrías perder tu cuenta el próximo 31 de enero.