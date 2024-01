Netflix: estas son las series que están nominadas a los Premios Emmy y que no te puedes perder

Los Premios Emmy están por celebrarse y son varias las producciones de Netflix que están nominadas. Los Globos de Oro evidenciaron que Succession es una de las series favoritas pero esto no quiere decir que no tenga competencia. La plataforma de la N roja cuenta con series y miniseries que compiten por la pequeña estatuilla.

Algunos nominados son The White Lotus, La casa del dragón, The Last of Us. La mayoría de estas producciones pertenecen a HBO Max pero Netflix tiene una larga lista de series excelentes, atrapantes y que han sido todo un éxito en cuanto a reproducciones y críticas.

Las series que tienes que ver en Netflix

La primera serie de Netflix que competirá es The Crown. Meses atrás se estrenó la última temporada de esta icónica producción. A lo largo de los años, esta serie supo como resaltar gracias a su trama bien contada, excelentes actuaciones y ambientaciones muy cuidadas y detallistas.

Esta serie sigue la historia de Isabel II, reina de Inglaterra, y narra todos los problemas y desafíos que la monarca tiene que atravesar. A su vez, esta producción de Netflix también muestra las relaciones políticas, sentimentales y traiciones que se conocieron en el palacio británico. La última temporada de la serie relata la muerte de Diana y la relación entre Carlos y Camilla.

Otra de las favoritas es Miércoles. El 2023 fue marcado por esta series que combina el terror y la comedia a la perfección. La protagonista es Jenna Ortega quien da vida a la hija de la mítica familia Adams. Esta serie cuenta con pocos capítulos pero cada uno de ellos supo cómo ganarse el corazón de sus espectadores.

En cada episodio, Miércoles no solo debía resolver un misterio sino que trataba temáticas propias de la vida adolescente. En esta serie se aprende sobre amistad, familia y amor desde una perspectiva cómica y apta para todo público. A pesar de que Miércoles cuenta con una sola temporada, todo parecería indicar que una segunda entrega se avecina.

Por último se encuentra Dahmer. Cuando esta serie de Netflix se estrenó fue todo un alboroto. Sus temáticas y estética fueron de las más espeluznantes y movilizantes. Ryan Murphy es quien da vida a Jeffrey Dahmer, un asesino popular de Estados Unidos. Esta producción fue calificada como una de las más adictivas del último tiempo.