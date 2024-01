Sol Pérez se hizo conocida en la Argentina por ser la "chica del clima" en Sportia (TyC Sports). En ese entonces, recibía muchos mensajes en redes sociales y muchos no eran del todo favorables. "Había mucha agresión y no estaba acostumbrada. Twitter fue fatal. Te ponían 'inútil' y eso me recontra afectaba. Lo viví muy mal", contó en una entrevista en TV.

Sol Pérez en sus inicios en la TV

Hoy todo cambió y la gente le deja hermosos mensajes en su cuenta de Instagram. Allí la siguen miles y miles de personas que están pendientes de cada uno de sus pasos. Sobre lo que, en ocasiones, le pasa con esta red social, señaló: "Con Instagram te enojás porque te borran una foto que no cumple con las normas de la plataforma".

Pérez sube de todo tipo de contenido. Enseña parte de su rutina de ejercicios, imágenes de las vestimentas que elige para salir en la pantalla de Telefe y hermosos momentos con su marido, entre otras cosas.

Ahora, llamó la atención de sus seguidores con una adorable foto en la playa en la que se la ve junto a un niño y su esposo, Guido Mazzoni. La dupla se casó a fines del 2023 y fue un gran acontecimiento.

La adorable foto de Sol Pérez en la playa que no pasó desapercibida en la red

La fecha que eligieron Pérez y Mazzoni fue el 25 de noviembre, un día muy significativo para la panelista: el natalicio de su abuela, la que perdió en un accidente un par de años atrás.