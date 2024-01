"Yo nunca voy a ser una más del montón": Ninel Conde, más diva que nunca

Ninel Conde, reconocida actriz y cantante, ha llevado su carrera a nuevas alturas al sumergirse en el mundo de las redes sociales. A través de plataformas como Instagram, ha compartido de manera activa su vida diaria, creando un espacio digital donde sus seguidores pueden disfrutar de su carisma y belleza, así como mantenerse actualizados sobre sus proyectos y actividades.

En su faceta como influencer en redes sociales, Ninel Conde ha destacado por compartir contenido diario que refleja no solo su vida profesional sino también su vida personal. Desde imágenes de sesiones de fotos hasta momentos detrás de cámaras en sus proyectos televisivos, la artista mantiene a sus millones de seguidores de Instagram conectados y comprometidos.

Una característica prominente de su presencia en redes sociales es la frecuente exhibición de su figura tonificada y su dedicación al estilo de vida saludable. Aun así, sigue siendo recordada por su participación en telenovelas icónicas como "Rebelde" y "Fuego en la sangre", donde ha interpretado roles memorables que la han consolidado como una de las artistas más reconocidas del medio.

Ninel sabe cómo lucirse a sus 47 años. Foto: Instagram/Ninel Conde

Pero su impacto va más allá de la pantalla chica. A diario, la diva de 47 años sube contenido en las redes, causando furor con cada posteo. Esta vez, Ninel se cargó un vestido blanco con transparencias y detalles elegantes para un video en el que repetía la siguiente frase: “Yo nunca, nunca seré una mujer del montón, porque funciono como el aceite de oliva con el balsámico: me integro, pero no me mezclo”.

Mira el video de Ninel Conde

En la leyenda del video de Instagram, Conde escribió: “No importa lo que hagas ni a lo que te dediques, JAMÁS seas uno más del montón. Y al que no le guste, pues que se aparte, mis bombones”. “Ay esa me gustó; “La Diosa de la belleza”; “Linda, linda!!”; “Gorgeous”; “Exactamente!”; “Preciosa”; “Lindaaaa”; “Usted es única hermosura”; “Siempre tan hermosa y bella”; “Cutie and adorable; Beautiful”, comentaron sus seguidores.