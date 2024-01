El peculiar posteo de Belinda tras meses fuera de las redes

La carrera de Belinda ha sido una montaña rusa de éxitos en la música y la televisión. Nacida en Madrid y criada en México, esta talentosa artista comenzó su carrera en la actuación a una edad temprana, destacando en producciones infantiles y juveniles. Uno de los hitos más significativos de Belinda en la televisión fue su participación en la exitosa telenovela "Cómplices al Rescate" en 2002. Su carisma y talento la convirtieron en un ícono para la audiencia juvenil y catapultaron su fama a nivel internacional.

Simultáneamente, Belinda incursionó en la música, lanzando su álbum debut homónimo en 2003. El disco fue un éxito instantáneo y consolidó su posición como una estrella pop. El sencillo "Ángel" se convirtió en un himno juvenil y marcó el comienzo de una exitosa carrera musical.

Además de su carrera en la música y la actuación, Belinda ha sido juez en programas de competencia musical, aportando su experiencia y conocimiento al desarrollo de nuevos talentos. Su participación en programas como "La Voz" ha mostrado su capacidad para identificar y apoyar a artistas emergentes.

Mira el video de Belinda

El regreso de Belinda

A pesar de que la cantante de 34 años nunca se alejó del todo de la música ni de la actuación, es cierto que, en la última década no volvió a lanzar un hit igual de exitoso que los que tenía en su adolescencia. Sin embargo, hace unos meses, Belinda anunció que firmó un contrato con Warner Music México, con el deseo de resurgir al nivel musical de antes.

Aparentemente faltarían 13 días para el lanzamiento del nuevo material de Belinda. Foto: Instagram @belindapop

Es más, en la última semana, la intérprete de “Luz sin gravedad” dio mucho de qué hablar al borrar todo su contenido de Instagram y postear dos imágenes de un campo solitario en el que se puede ver crecer un cactus. “Renace”, “crece”, había escrito Bel en sus dos publicaciones, respectivamente.

De inmediato, sus seguidores le empezaron a dejar todo tipo de comentarios, desde halagos y felicitaciones, hasta teorías creyendo que el tema iría dedicado a su ex pareja, Christian Nodal. “Nos estás tratando de decir que es una nueva canción que tiene que ver con Christian Nodal? Te estabas tardando mija, eres humilde mi chiquita”; “Ay Beli, no uses imagines generadas con IA, pagale a un diseñador o ilustrador”; “Ya pasó!! Eso lo hubieras hecho en su momento, no un año después… neta que wueba!!”; “Ahora le toca a ella facturar”; “Ojalá no sea reggaetón”; “Los ojos que ALGUIEN se tatuó”; “YAAAA QUE SALGA EL CACTUS”; “Crece en su tamaño, crece en su brillo y crece en su belleza”; “Estoy mega emocionado por todo lo nuevo que se viene”, decían los comentarios.