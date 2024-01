Ninel Conde sube la temperatura mostrando sus curvas a los 47 años

Ninel Conde, reconocida por su impactante figura y carisma, ha cautivado al público no solo por su talento en la actuación y la música, sino también por su dedicación a mantener un estilo de vida saludable. Su impresionante físico es el resultado de una combinación de alimentación equilibrada y un riguroso régimen de ejercicios.

Con una exitosa carrera en el mundo del entretenimiento, Ninel Conde inició su trayectoria como actriz y cantante, ganando popularidad tanto en el ámbito de las telenovelas como en la escena musical mexicana. Su talento artístico la llevó a protagonizar exitosas producciones televisivas y a lanzar álbumes que resonaron en la escena musical de América Latina.

Lo que ha destacado aún más a Ninel Conde a lo largo de los años es su dedicación a mantener una figura envidiable. Su compromiso con la salud y el bienestar se refleja en su rutina de ejercicios y en una dieta equilibrada. A través de las redes sociales, comparte consejos de fitness, imágenes de sus entrenamientos y detalles sobre su alimentación saludable, inspirando a sus seguidores a adoptar un estilo de vida activo.

Ninel conquista las redes con este look intelectual. Foto: Instagram @ninelconde

La figura esbelta y tonificada de Ninel Conde es prueba de su compromiso con la salud y la disciplina personal. Su enfoque en el cuidado del cuerpo va más allá de los estándares estéticos y resalta la importancia de una vida saludable y en forma. En las redes como Instagram, la ex protagonista de Rebelde siempre habla de las rutinas que la llevaron a lucir como lo hace a sus 47 años, impactando a todos con sus resultados.

Mira el video de Ninel Conde

"Buenas, mis amores, ¡Feliz noche! ¿Cómo va ese ombligo de semana? Vamos a ver si lo mejoramos", escribió Ninel en su último posteo de Instagram, donde se la ve lucir ropa interior negra, combinada con unas medias largas, gafas y un libro, luciendo como una intelectual sensual. "Lo más increíble es que toda esta belleza ni siquiera cerca de la verdadera belleza de este corazón"; "Creo que estoy viendo lo más bello, divino"; "Ooooh, Que guapaaaa"; "Black color makes you look more tentative precious"; "Guapísima en negro"; "Hermosa, te amooo ninel"; "Belíssima"; "Linda Ninel; eres hermosa, una reina; buenas noches"; "Que hermoso todo tu cuerpo", comentaron sus seguidores.