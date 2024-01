¿Cómo saber si mi perro tiene fiebre y qué hacer?

La responsabilidad de tener un perro como mascota implica cuidar de su bienestar de manera integral. Hay que sacarlo a pasear regularmente, estar atento a su alimentación, jugar durante el tiempo libre y demás. Una de las cuestiones clave es prestar atención a su salud y estar alerta a posibles señales de enfermedad, como por ejemplo la fiebre.

A continuación, te enseñamos cuáles son los síntomas para detectar si tu mascota tiene fiebre, qué debes hacer y otras cuestiones importantes. La fiebre en los perros puede indicar la presencia de una enfermedad o infección, y es crucial reconocer los signos para proporcionar el cuidado adecuado.

La fiebre no es exclusiva de los humanos, sino que también puede afectar a los perros. Imagen de Freepik.

Primero, nos parece importante aclarar que los peludos suelen tener la temperatura mucho más elevada que los humanos. Simplemente es cuestión de grados, pues en ellos la temperatura oscila entre los 37.5 °C y 39 °C, esto quiere decir que aunque lo sientas caliente, no significa que está mal o tiene fiebre.

Síntomas que indican fiebre o enfermedad en un perro

Existe una serie de señales comunes que pueden llegar a indicar que tu mascota se encuentra mal, ya sea porque tiene fiebre, infección o una enfermedad. Si notas que tiene alguno de los síntomas a continuación, te recomendamos acudir al veterinario de confianza para que lo revise. Es importante que no intentes medicarlo tal como lo harías con un humano.

Duerme más de lo habitual

Ojos rojos

Falta de energía

Temblores

Nariz cálida y seca

Depresión

Tos

Secreción nasal

Vómitos

Pérdida del apetito

Si tienes un perro es importante que prestes atención a su estado de ánimo. Imagen de archivo.

¿Cómo debo tomar la temperatura de mi mascota?

Existen termómetros rectal, hechos especialmente para cachorros. Si la temperatura de tu perro en reposo es superior a 39.4 °C, se considera fiebre. Por otro lado, si es menor a 37 °C también deberías prestar atención y llevarlo a un veterinario, porque no está dentro de los valores de lo que se considera normal. En el caso de que no tengas el conocimiento suficiente para tomarle la temperatura a tu peludo, no te arriesgues a lastimarlo. Directamente acude con un profesional.