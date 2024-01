La serie alemana de Netflix que destronó a Vikingos en dramas históricos

Si de series de dramas históricos hablamos es imposible no nombrar a exitosas producciones como "The Last Kingdom" o "Vikingos", ambas disponibles en Netflix. Pero en los últimos años se agregó una serie en particular que ha destronado a las ya nombradas cómo preferidas por el público. Se trata de "Bárbaros".

Esta serie cuenta con tan solo dos temporadas de seis capítulos cada una y fue estrenada en el año 2020, pero aún continúa en vigencia como una de las más vistas. De hecho, en el estreno de su segunda temporada rompió records al ser la serie de habla no inglesa en ser Top 10 en más de 60 países de forma consecutiva.

La serie relata la lucha de los pueblos germanos contra el Imperio romano contada desde la perspectiva de los alemanes. Fuente: Netflix

"Bárbaros" se encuentra ambientada en la época del primer emperador romano Augusto. Según la sinopsis oficial que nos ofrece Netflix sobre su primer temporada, esta producción trata de "Las lealtades opuestas de un oficial romano, dividido entre el poderoso imperio que lo vio crecer y su propia tribu, conducen a una épica batalla histórica."

Por épica batalla histórica, la sinopsis de Netflix, se refiere a la Batalla de Teutoburgo, desatada cuando los pueblos germanos o también llamados "bárbaros" se rebelaron contra el Imperio Romano. El conflicto se desata cuando el emperador Augusto quiere imponerles el pago de un tributo.

Los romanos llamaban "Bárbaros" a todos los pueblos situados fuera de sus fronteras. Fuente: Netflix

Sin dudas, si eres una persona que disfruta de este género histórico y todavía no has visto "Bárbaros", las dos temporadas no dejarán que te muevas del sillón. Con excelentes actuaciones y una producción enorme, Netflix vuelve a demostrar por qué es el gigante del streaming y la calidad de las producciones que ofrece en su catálogo.