La IA crea la versión realista de Yuri Sakazaki, la atractiva luchadora del videjuego The King of the Fighters

La Inteligencia Artificial ha permitido que el arte llegue a otro nivel. Miles de artistas de todo el mundo utilizan la IA para realizar los mejores retratos de algunos personajes. Tan solo necesitas de segundos para darle vida a cualquier a tu jugador favorito. Esto sucedió con uno de los personajes del videojuego de The King of the Fighters.

¿Quién es Yuri, personaje de este videojuego?

Una de ellas es Yuri Sakazaki. Aparece por primera vez en Art of Fighting en donde es secuestrada por Mr Big, un criminal de la ciudad de South Town. En ese videojuego los jugadores tienen que cumplir con una misión: buscar y rescatar a Yuri. Y para ello contarán con la ayuda del hermano de Yuri, Ryo, y su amigo, Robert García.

El personaje de este videojuego tiene 18 años. Foto: Pinterest.

En la secuela Yuri aparece con un personaje el cual puedes escoger para jugar. En este videojuego, Yuri ha recibido un intenso entrenamiento de karate por parte de su padre, Takuma. Este es de gran ayuda ya que le permite combatir a múltiples villanos sin muchos inconvenientes.

El estilo de pelea de este personaje utiliza lo más básico del Karate Kyokugenryu. Para demostrar de lo que ella es capaz, Yuri hace algunos arreglos a movimientos de este arte marcial. Sus propios pasos son el Slipstream Handslap (fuertes cachetadas) y el Big Butt Press (embestida de trasero).

La versión de la IA

La Inteligencia Artificial ayudó a un artista a darle vida a este personaje. Edgar Mendes es un dibujante que utiliza la IA para transformar dibujos animados en personas reales. Esto lo hizo con Yuri Sakazaki. En las imágenes se puede ver a esta luchadora con una figura curvilínea y su típico traje de lucha.