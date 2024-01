El sentido mensaje de Salma Hayek para las personas que sufren un trastorno del aprendizaje

Salma Hayek, la talentosa actriz mexicana, es una de las estrellas de la industria del cine que ha aprovechado cada oportunidad para representar a la comunidad latina y a las personas con dislexia. La dislexia es un trastorno del aprendizaje que afecta la capacidad de una persona para leer, escribir y procesar la información de manera eficiente. A pesar de este obstáculo, Hayek no solo ha triunfado en la actuación, sino que también se ha destacado como productora y activista.

Desde sus primeros días en la industria cinematográfica mexicana hasta su éxito internacional, Salma Hayek ha demostrado una versatilidad excepcional en una variedad de géneros y papeles. Su participación en películas como "Desperado" (1995) y "Frida" (2002), donde interpretó a la icónica pintora Frida Kahlo y recibió una nominación al Premio de la Academia, consolidó su estatus como una de las actrices más destacadas de su generación.

La dislexia no ha impedido que Salma Hayek alcance la cima de su carrera. En lugar de verlo como una limitación, lo ha utilizado como una fuerza impulsora para superar obstáculos y redefinir las expectativas. Su experiencia con la dislexia también la ha llevado a abogar por la conciencia y comprensión de los trastornos del aprendizaje.

Salma tiene 27 millones de seguidores. Foto: Instagram @salmahayek

“Para todos mis compañeros disléxicos, especialmente aquellos que vuelven a la escuela. Ustedes pueden lograrlo”, escribió Salma Hayek en Instagram, mostrando fragmentos de sus actuaciones en películas, series y respuestas en los siguientes productos televisivos: “Black Mirror: Joan is Awful - Netflix, Hot Ones: First We Feast, The Tonight Show, TIME, Buzz Feed”.

“Ídola”; “Me encanta su respuesta a ese entrevistador vacío preguntando qué es lo más caro que lleva puesto”; “Me encanta; "mi cerebro es la joya más valiosa"; Increíble, mi paisana veracruzana!”; “Te Amoooo; Me reflejo en el espejo”; “Amooo yo también hubiera dicho my brain”, le comentaron sus seguidores de Instagram.