El oscuro significado del nombre de Milhouse Van Houten, el popular persona de Los Simpsons

Milhouse Van Houten, el eterno mejor amigo de Bart Simpson con gafas y pelo azul, es uno de los personajes más memorables de la aclamada serie animada "Los Simpson". A menudo retratado como el arquetipo del niño inseguro y poco popular, Milhouse ofrece una mezcla de humor, patetismo y, a veces, sorprendente profundidad emocional. Su lealtad a Bart, su amor no correspondido por Lisa y su complicada relación familiar le otorgan una rica y multifacética personalidad en el universo de Springfield.

Lo que muchos espectadores pueden no saber es que el nombre completo de Milhouse es tan único y complejo como su personaje. Milhouse Mussolini Van Houten, su denominación completa, es una amalgama de referencias históricas y culturales que contrastan de manera sorprendente con su inocente y vulnerable personalidad.

Milhouse es uno de los personajes que más sufren en "Los Simpsons" Foto: captura de pantalla

El primer nombre, Milhouse, fue inspirado por Richard Nixon, el trigésimo séptimo presidente de los Estados Unidos. Nixon, cuyo segundo nombre era Milhouse, es recordado por su renuncia a raíz del escándalo de Watergate, lo que lo convierte en una figura controvertida en la historia estadounidense. La elección de este nombre para un personaje frecuentemente desventurado y objeto de burlas tiene una ironía sutil.

El segundo nombre, Mussolini, es aún más impactante. Revelado en el episodio "The Last of the Red Hat Mamas", hace referencia a Benito Mussolini, el dictador fascista italiano aliado con Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. La conexión con un personaje tan oscuro añade una capa inesperada de profundidad y humor negro a la identidad de Milhouse.

Finalmente, el apellido Van Houten es una referencia a Leslie Van Houten, miembro de la Familia Manson condenada por su participación en los notorios asesinatos de Leno y Rosemary LaBianca. Esta elección de apellido para Milhouse añade otra dimensión inquietante a la complejidad de su nombre.