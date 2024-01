WhatsApp: el truco súper secreto para que nadie pueda saber cuando respondes un mensaje

Whatsapp es una aplicación de mensajería instantánea muy conocida alrededor del mundo. Aquí puedes intercambiar un sin fin de información con tus colegas. Para algunos, una de las grandes desventajas de esta aplicación es que les muestra a sus contactos cuando te encuentras en línea o estás escribiendo. Para que estos carteles no aparezcan hay un sencillo truco que puedes hacer.

Es cierto que WhatsApp puede ser muy revelador y sientas que tu privacidad es invadida cuando la otra persona sabe lo que estás haciendo. Si estás conectado, la aplicación pondrá el famoso cartel de “en línea”, mientras si estás redactando un mensaje aparecerá uno que diga “escribiendo”.

Este es el cartel de WhatsApp que puedes quitar cuando tu lo desees. Foto: Archivo.

El truco para WhatsApp

Sin embargo ya no debes preocuparte ya que existe una manera sencilla para que estos carteles no les aparezcan a tus contactos. Lo primero que debes hacer es ir a ajustes de tu teléfono y desactivar la conexión Wi-Fi y datos móviles de tu celular. Así tu equipo no accede a Internet.

El segundo paso es abrir WhatsApp e ingresar a la conversación en la que quieras dejar un mensaje. Una vez que estés allí puedes escribir lo que desees. Como no hay conexión, WhatsApp no podrá avisarle a tus contactos lo que estás haciendo en ese preciso momento. De esta manera podrás responder relajado y sin que nadie sepa lo que haces.

Si quieres puedes desactivar de forma permanente estos carteles de WhatsApp. Foto: Archivo.

Una vez que tu mensaje esté listo, presionas el botón de enviar y activas nuevamente el Wi-Fi y datos móviles de tu smartphone. Así tu contacto recibirá tu mensaje y no sabrá en qué momento lo respondiste. Como verás es un truco muy sencillo y protegerá tu privacidad.