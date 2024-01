Mascotas: estos son los nombre fáciles, cortos y más tiernos que puedes ponerle a tu perro

Cuando adoptas una mascota debes tener en cuenta una serie de cuestiones. Si tu nuevo amigo es un perro pero todavía no sabes cómo llamarlo puedes quedarte aquí leyendo para encontrar un nombre corto que sea de tu agrado y que tu can pueda entender a la perfección.

Ante todo el apodo de un perro debe ser corto. En primer lugar porque son fáciles de pronunciar y tu mascota lo captará rápidamente sin tener que utilizar varias sílabas. Esto te será útil para cuando debas llamar la atención de tu perro si ha hecho algo malo o si sales a pasear por el parque.

Recuerda que no es recomendable cambiar el nombre de tu can. Foto: Archivo.

Quizás todavía no sepas cómo llamar a tu mascota pero no te preocupes, existe una lista larga con apodos bonitos, originales y populares. Por supuesto cada elección depende de los gustos personales de cada uno pero hay que tener en cuenta que elegir un nombre largo para tu mascota no tendrá muchos beneficios.

El nombre que deberías elegir para tu perro

Puedes llamarlo Max, un nombre muy popular para mascotas masculinas ya que es contundente, sonoro y fácil de recordar para un perro. O también puedes llamarlo Milo, este nombre proviene de la isla del Egeo y es el apellido de la estatua de la diosa griega, Venus. Otra opción muy simpática es Ron.

También puede llamar a tu perro por el nombre Harry o Potter. Foto: Archivo.

A su vez están de moda los nombres de frutas, como Kiwi, o cítricos, como Limón. Estos apodos puedes utilizar tanto para mascotas masculinas como femeninas. Por otro lado puedes elegir nombres un poco frikis como Yoda, Moe, Ross, Luke, Barney, Nike, Shrek.