La miniserie de terror recomendada por Stephen King que arrasa en Netflix

Netflix tiene un público fiel cuando se trata de películas o series de terror. Con un amplio catálogo en este género, la plataforma se vuelve indispensable si queremos mirar producciones escalofriantes. En esta caso traemos "El diablo en Ohio", una miniserie de 8 capítulos producida en Canadá y en Estados Unidos.

La miniserie fue lanzada el 2 de septiembre de 2022 y todavía causa furor en la plataforma. Se basa en la novela homónima de la novelista Daria Polatin y sigue la historia de una niña que huye de una secta satánica y es acogida por una especialista en psiquiatría. El diablo en Ohio está protagonizada por Emily Deschanel, en el rol de la psiquiatra Suzanne y Madeleine Arthur como la paciente Mae.

En la miniserie Emily Deschanel, encarna a la psiquiatra Suzanne. Fuente: Netflix

“La psiquiatra Suzanne Mathis le da refugio a una misteriosa muchacha que escapó de un culto, una decisión que pone el mundo de la doctora de cabeza y amenaza con destruir a su familia”, así caracteriza la serie Netflix a través de su sinopsis oficial. De esta forma conoceremos a la adolescente que formó parte de una secta satánica por medio de flashback que nos muestran cómo vivia allí.

Las criticas a la miniserie han sido buenas, el portal Heaven of Horror por su parte dijo que "Si te gustan las historias sobre sectas y el lado más oscuro de la religión y la sociedad, no te la puedes perder". Y el rey del terror, Stephen King dijo que "Hasta ahora la estoy disfrutando, con una excepción: El hecho de que Suzanne (¡una psiquiatra!) mande a vivir a una chica traumatizada y maltratada con su marido e hijas sin ninguna debate o preparación previa me parece prepotente y sin sentido".

En la miniserie, la psiquiatra Suzanne Mathis le da refugio a una joven misteriosa. Fuente: Netflix

Igualmente, si eres fánatico del género de terror no te la puedes perder. Sin dudas será una serie para maratonear sus 8 episodios seguidos sin poder moverte del sillón.