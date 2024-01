Respira profundo para ver a Eiza González en su nueva serie

Eiza González, la talentosa actriz y cantante mexicana, ha experimentado una destacada carrera en los Estados Unidos, consolidándose como una figura prominente en la industria del entretenimiento. Su salto a la escena internacional ocurrió con su participación en la exitosa serie de televisión "From Dusk Till Dawn: The Series", donde cautivó a la audiencia con su versatilidad y carisma.

Posteriormente, Eiza González se embarcó en proyectos cinematográficos, logrando reconocimiento por su papel en la película "Baby Driver" (2017), dirigida por Edgar Wright. Su actuación recibió elogios por parte de críticos y audiencias, consolidándola como una actriz con gran proyección en Hollywood.

Con su carisma, talento y dedicación, Eiza González continúa expandiendo su carrera en Hollywood, dejando una huella significativa en la industria del entretenimiento y abriendo nuevas puertas para actrices latinoamericanas en el ámbito internacional.

Mira el trailer de "Mr. and Mrs. Smith"

Este 2024, muchos de los proyectos que la mexicana de 33 años había anunciado un año atrás, finalmente, se estrenarán. Este es el caso de las series "3 body problem" y "Mr. and Mrs. Smith". La primera se estrenará en Netflix el 21 de marzo, mientras que la segunda podrá verse a partir del 2 de febrero en Amazon Prime Video.

Eiza interpreta a Auggie Salazar en "3 Body Problem". Foto: Netflix

Tras el lanzamiento de los trailers de ambas producciones, Eiza se dedicó a compartir el detrás de escena, curiosidades y promociones para que sus fanáticos las vean. Es más, en su reciente posteo, González puso: "Mira @donaldglover y @mayaerskine ser absolutamente brillantes Mr & Mrs Smith solo en @primevideo el 2 de febrero". A partir de ello, sus seguidores de Instagram le comentaron: "Pensé que ibas a ser la Sra. Smith... Un poco decepcionado"; "Ya te quiero ver. Felicidades, siempre tan orgullosa de ti"; "Ahhh que emoción reina! No puedo esperar a verte Sra. Eiza"; "Tú también estás en eso. Oh, no puedo esperar a verlo"; "Necesito verte en este gran proyecto"; "Ya quiero verte en las premiers y promociones de tus tantos proyectos pendientes"; "¡¡¡¡¡¡Tan emocionada!!!!!!"; "Ya quiero verte".