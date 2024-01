Alejandra Maglietti encendió las redes con una microbikini rosa para el verano

Alejandra Maglietti, además de ser reconocida por trabajar como panelista en el programa “Bendita TV”, de canal Nueve, es modelo, abogada y actriz. La súper talentosa conductora sorprendió a todos en redes sociales compartiendo una fotografía de ella a orillas del mar en sus vacaciones en Punta del Este.

La modelo se fotografío luciendo una microbikini de dos piezas en color rosado, marcando tendencia para el nuevo verano. Maglietti se animó a compartir su tremendo look con sus más de 1.9 millones de seguidores en Instagram que no tardaron en llenar su publicación de me gusta y comentarios.

Alejandra Maglietti comparte sus looks con sus millones de seguidores en Instagram. Fuente: Instagram @alemaglietti

"La más bella", "Ale sos una diosa" son algunos de los halagos que se repiten de a cientos. Además, Alejandra superó los 34 mil likes mostrando su figura perfecta. Además de ver cómo disfruta su verano, en sus redes sociales podemos ver el día a día a través de su trabajo, su alimentación y fotografías de sus amigos y familia.

La panelista de "Bendita TV" combinó la microbikini con un par de lentes de sol en total black cuadrados y un peinado de rodete muy descontracturado, señal de que la rubia esta disfrutando del mar y de la playa.

La modelo disfruta del verano de Punta del Este. Fuente: Instagram @alemaglietti

Con respecto a su vida personal, Alejandra se mantiene reservada. Pero en una entrevista reciente en el canal de streaming "Blender" Maglietti reveló que está en una relación desde hace seis meses con un abogado que prefiere mantenerse alejado del foco mediático.