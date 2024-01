Nati Jota encandila con su bellísima figura en bikini

Rara vez, Nati Jota suelta su teléfono. "Yo estoy en mi casa y estoy tirada con el celular y la verdad es que no estoy sola. Estoy conversando con gente, literalmente, capaz, chateando por WhatsApp o también en contacto directo con tantos seguidores, estoy con mucha gente todo el tiempo. Todo el tiempo y estimulado. ¿Qué será estar solo y que no pase nada? No tengo idea", reconoció en una entrevista con Infobae.

“Creo que podemos estar sin el celular mejor de lo que creemos, pero la vida no nos lleva a ese límite”, expresó y luego reveló que jamás tiene su smartphone apagado.

Es ella misma quien maneja sus redes sociales. Solamente cuenta con un representante que le organiza los trabajos y le dice lo que tiene que hacer. “Si no, me volvería loca”, admitió Nati Jota.

Diariamente sube contenido que llama la atención de los internautas. Sus publicaciones se llenan rápidamente de corazones y comentarios. Es que tiene dos millones y medio de seguidores en Instagram.

Ahora, en esa red social, compartió una fotografía en bikini con la que encandiló con su bellísima figura. Sin dudas, la influencer sabe cómo hacer que todas las miradas se posen sobre ella.