¿Qué ves primero? Este sencillo test te dirá si posees un espíritu aventurero

Los test de personalidad día a día ganan nuevos fanáticos en las redes sociales por los asombrosos resultados que arrojan. Allí se pueden encontrar retos para todos los gustos: desde los más clásicos hasta los más variados e insólitos.

Hoy, te proponemos un sencillo desafío que, en un segundo, te permitirá conocer aspectos de tu forma de ser. Lo único que debes hacer es observar el dibujo y determinar qué es lo primero que ves. Allí están todas las respuestas que buscas. ¿Te encuentras preparado? Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Pez: sueles resolver fácilmente cualquier conflicto y jamás te gana o te paraliza el miedo. Prefieres no prejuzgar y sueles ubicarte en los zapatos de los demás para entender qué les ocurre. Eres extremadamente leal y tratas a todos del mismo modo que te gusta que lo hagan contigo. Perdonas con facilidad y eliges no guardar rencor. Eres tranquilo y muy pacífico. Tratas de ser positivo y buscas ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío.

Los test de personalidad día a día ganan nuevos fanáticos / istockphoto

Cubiertos: sobresales por ser alguien con un gran espíritu aventurero. Con frecuencia te adentras en nuevas andanzas para poner a prueba tus capacidades. No soportas que te den órdenes y huyes de los espacios en los que sientes que no puedes crecer. Eres sociable por naturaleza y amas iniciar charlas con desconocidos. No toleras los malos tratos y siempre evitas entrar en discusión con otros. Consideras que la vida es muy corta para estar perdiendo el tiempo en asuntos banales.