Lourdes Sánchez la está rompiendo en El Bailando 2023 y recientemente no pudo ocultar su emoción con una de las devoluciones de Aníbal Pachano. "Fue maravillosa la coreografía, maravillosa la puesta en escena y sincronizada. Olvidate de todo, Lourdes. Sos una grosa. Yo te respeto de hace muchos años y laburás mucho. Te merecés todo lo que tenés, te lo ganaste solita", expresó el jurado.

Y agregó: "Así nos hayamos peleado en algún momento, creo que sos una gran artista. Te merecés el lugar que tenés". Luego, puntuó al equipo con un 10 que ella agradeció con lágrimas en los ojos.

Las increíbles fotos de Lourdes Sánchez que cautivaron a todos

No solo Lourdes Sánchez llama la atención en la pista más famosa de la TV, también lo hace en sus redes sociales. En Instagram, la mujer de El Chato Prada, tiene más de tres millones de seguidores que llenan sus publicaciones de mensajes y corazones.

Lourdes Sánchez en Instagram

Uno de sus últimos posteos no fue la excepción. "La mujer más bella del mundo", "Diosa", "La fuega que se está preparando para ganar El Bailando", "Qué hermosa", "Espectacularme hermosa" y "¿Tenés licencia para manejar esa belleza?", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.

Algunos de los compañeros de Lourdes la critican por tener beneficios en el programa. Y ante estos dichos, Sánchez expresó: "Hablan desde lugar donde me subestiman, no me creen capaz de poder armar semejante puesta, y son cosas me consigo yo, que están al alcance de todos. Hablan de una mega producción y son cosas que están ahí. Los privilegiados para mi son la producción, 0 pesos les genero, todo me lo consigo yo, pongo de mi plata".