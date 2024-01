La serie de Netflix que deberías ver si eres fanático de 'Vikingos'

Hoy en día, Netflix ha logrado establecerse como un gigante del entretenimiento al ofrecer una diversidad de contenido que satisface los gustos de una amplia audiencia. Entre las ofertas más destacadas se encuentran las series y películas, atrayendo tanto a aquellos que prefieren sumergirse en historias más extensas y detalladas como a los amantes de las experiencias cinematográficas más concisas.

Para los aficionados al cine, Netflix proporciona un catálogo que abarca desde películas clásicas hasta los lanzamientos más recientes. Por otro lado, las series de la plataforma de streaming han ganado una popularidad significativa al permitir a los espectadores sumergirse en tramas complejas y personajes desarrollados a lo largo de múltiples episodios. A continuación, traemos una recomendación ideal si te gustó 'Vikingos', la reconocida serie que fue furor.

Alexander Dreymon interpreta al protagonista de la historia. Imagen de Netflix.

En este artículo hablaremos de una serie llamada 'The Last Kingdom', una producción que cuenta con cinco temporadas y relata una historia atrapante, cruda y sombría. Al igual que 'Vikingos', esta serie explora las diversas tradiciones nórdicas en la época de los vikingos, e incorpora un abanico de personajes interesantes.

'The Last Kingdom' es una serie basada en las novelas históricas "The Saxon Stories" de Bernard Cornwell. La producción fue creada por Stephen Butchard y estrenó su primera temporada en 2015. Se ambienta en el siglo IX en Inglaterra y sigue la historia de Uhtred de Bebbanburg, un noble sajón criado por vikingos.

"Mientras Alfred el Grande defiende su reino, de los invasores nórdicos, Uhtred busca su derecho de nacimiento ancestral", relata la sinopsis oficial de Netflix. La trama de la producción tiene lugar en la época en que los vikingos invadieron algunas partes de Inglaterra, y Uhtred se encuentra en medio de conflictos entre los sajones y los vikingos.

Reparto