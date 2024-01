Actualización de WhatsApp en 2024: ¿tu celular seguirá funcionado?

En la era digital actual, WhatsApp se ha consolidado como una herramienta indispensable de comunicación para más de mil millones de usuarios en todo el mundo. Esta popular aplicación de mensajería no solo facilita la interacción personal y profesional, sino que también se ha convertido en un pilar de las comunicaciones cotidianas.

Sin embargo, con el avance tecnológico constante y las actualizaciones periódicas de los sistemas operativos, no todos los dispositivos pueden seguir el ritmo.

Este 2024 marca un punto de inflexión para muchos usuarios, ya que WhatsApp ha anunciado que algunos dispositivos móviles dejarán de ser compatibles con la aplicación. Esta decisión, impulsada por los cambios en los sistemas operativos de Android e iOS, afectará a aquellos smartphones que operan con versiones anteriores a Android 4.1 e iOS 11.

Conoce cuáles son los celulares que se quedarán sin soporte en 2024 Foto: Shutterstock

Estos son los dispositivos móviles en los que WhatsApp dejará de funcionar

Samsung:

Samsung Galaxy Core.

Samsung Galaxy Trend Lite.

Samsung Galaxy Ace 2.

Samsung Galaxy S3 mini.

Samsung Galaxy Trend II.

Samsung Galaxy X cover 2.

IPhone

iPhone 6S.

iPhone SE.

iPhone 6S Plus.

LG:

LG Optimus L3 II Dual.

LG Optimus L5 II.

LG Optimus F5.

LG Optimus L3 II.

LG Optimus L7II.

LG Optimus L5 Dual.

LG Optimus L7 Dual.

LG Optimus F3.

LG Optimus F3Q.

LG Optimus L2 II.

LG Optimus L4 II.

LG Optimus F6.

LG Enact.

LG Lucid 2.

LG Optimus.

Huawei

Huawei Ascend Mate.

Huawei Ascend G740.

Huawei Ascend.

Otras marcas de dispositivos móviles que se quedarán sin WhatsApp:

ZTE V956 - UMI X2.

ZTE Grand S Flex.

ZTE Grand Memo.

Sony Xperia M.

Lenovo A820.

Faea F1THL W8.

Wiko Cink Five.

Winko Darknight.

Archos 53 Platinum.

Quienes posean alguno de estos modelos no recibirán más actualizaciones de WhatsApp, lo que implica no solo no contar con las nuevas medidas de seguridad y las herramientas y novedades que se lancen, sino también experimentar algunas fallas en el funcionamiento de la plataforma. Se recomienda adquirir un dispositivo más moderno si se desea seguir utilizando la aplicación.